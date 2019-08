LUTO: Morre aos 84 anos, Padre Afonso Carvalho

Morreu na noite dessa sexta-feira (09), o Monsenhor Afonso Carvalho, aos 84 anos. Padre Afonso, como era mais conhecido, estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Casa de Saúde São Vicente, mas não resistiu.

Padre Afonso estava lutando contra várias doenças, entre elas a pneumonia, onde o padre chegou a respirar com ajuda de aparelhos.

O corpo do sacerdote está sendo velado na Matriz do Bom Jesus Ressuscitado, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, paróquia que ajudou a criar em 1967, onde ficou em plena atividade até 1984.

O sepultamento do corpo de Padre Afonso será amanhã (11) na fazenda Açude Velho, na zona rural de Mirandiba, sua cidade natal.