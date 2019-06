Luto: Morre o ex-vereador de Serra Talhada, Edmundo Gaia

Morreu na noite desta quinta-feira (27) o ex-vereador Edmundo Izidorio Alves, mais conhecido como Edmundo Gaia. Ele tinha 85 anos e era um defensor do distrito de São João dos Gaia, onde nasceu.

Edmundo Gaia estava lutando contra o diabetes, e se encontrava internado no Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam) desde o último domingo (24), mas em decorrência do agravamento em seu estado de saúde, o mesmo foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Vicente.

Por mais de uma vez, Edmundo Gaia exerceu o mandato de vereador, na Câmara de Vereadores de Serra Talhada. Atualmente era o primeiro suplente da casa Legislativa.

A última vez que seu Edmundo obteve êxito nas urnas, foi em 2012, quando foi eleito com 1.126 votos pelo partido do PMDB.