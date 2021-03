Luto no rádio do Nordeste: morre Ivan Bulhões

Morreu há pouco em Caruaru, aos 91 anos, o radialista Ivan Bulhões.

No dia 7 o radialista foi internado após ter um acidente vascular cerebral (AVC). Ivan ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Nos primeiros dias as notícias eram animadoras. De acordo com o primeiro boletim médico repassado à família, o radialista está reagindo bem e poderis deixar a UTI.

Mas o radialista teve complicações e faleceu hoje, não resistindo a um procedimento de traqueostomia.

Alagoano, Ivan teve sua vida dedicada à radiodifusão do Nordeste em mais de 60 anos de profissão, especialmente em Caruaru onde começou na Rádio Cultura do Nordeste, tendo passado por todas as emissoras AM . Na Difusora, hoje Rádio Jornal, foram 25 anos. Alternou os últimos anos entre Difusora e Liberdade.

Nos últimos seis anos passou a ser funcionário vitalício da Rádio Liberdade de Caruaru.

Genial, simples, criativo, com bordões que marcaram gerações, Ivan Bulhões foi um dos responsáveis pela força e presença do rádio na vida de milhares de caruaruenses e nordestinos. De tão criativo pode ser comparado à versão do rádio nordestino de outro pernambucano ilustre. O que Chacrinha foi para a TV, Ivan foi para o rádio nesse pedaço do Nordeste.

Em nota, a Asserpe lamentou profundamente seu falecimento. “Morre um pouco da alma do rádio nordestino com a morte de Ivan Bulhões “, diz em nota o presidente da entidade, Nill Júnior.

Do Nill Júnior