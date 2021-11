M prende três pessoas por tráfico de drogas no Sertão Pernambucano

Na manhã desta quinta-feira (25), três suspeitos por tráfico de drogas foram presos em flagrante em Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú. O caso aconteceu por volta das 11h58, no Bairro Padre Pedro Pereira.

De acordo com as informações, o efetivo do 23º BPM recebeu informação de que os imputados 01 e 03, estariam traficando drogas. O policiamento ao fazer deslocamento para verificar a situação, flagrou o imputado 02 entregando uma quantia em dinheiro e recebendo um invólucro da imputada 01 e evadiu-sedo local. Logo em seguida, foi abordado e encontrado com ele, uma porção de maconha, o qual confessou ter comprado à droga a imputada 01.

O policiamento retornou a casa dos imputados, lá encontrou a imputada 01, a qual confessou a comercialização do entorpecente e entregou a quantidade de 20 invólucros de maconha, 4 cigarros parcialmente consumidos mais uma porção da mesma droga as quais estavam na sua residência.

O imputado 3, foi localizado e informou que ao se aproximar da sua residência notou a presença do efetivo e se evadiu do local. Ao retornar a sua residência, foi localizado acoplado ao fundo do fogão um tablete de maconha prensada, acondicionada em plástico filme e fita adesiva pesando aproximadamente 670g. Diante dos fatos os imputados juntamente com a droga apreendida foram apresentados na DPC local.

DO Nayn Neto