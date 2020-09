Maconha é apreendida dentro de carro na BR-232

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de oito quilos de maconha, que eram transportados no parachoque de um carro, durante uma fiscalização realizada na madrugada dessa quarta-feira (02). O motorista do veículo, de 59 anos, foi detido pela PRF na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco.

Conforme a PRF, o flagrante foi realizado no Km 145 da rodovia, durante a abordagem a um carro com placas de São Lourenço da Mata, no Recife. A equipe percebeu que o motorista estava nervoso e realizou uma busca no veículo até encontrar a droga escondida.

Quando o motorista percebeu que seria flagrado, saiu do carro e correu para uma área de mata, mas caiu em um barranco e foi alcançado. Ele disse que havia adquirido a droga em Cachoeirinha, também no Agreste, para consumo próprio.

O homem foi levado junto com a maconha à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, para a adoção dos procedimentos legais. (G1)