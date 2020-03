Maconha é apreendida em carro roubado na BR-232

Uma mulher de 33 anos que transportava sete quilos de maconha foi detida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desse domingo (29), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. A droga estava escondida em um fundo falso, localizado na tampa do porta-malas de um carro roubado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante foi realizado durante uma ação de combate ao crime no quilômetro 145 da rodovia. Ao abordar um carro ocupado por uma mulher e duas crianças, de um e nove anos, a equipe percebeu que a motorista estava nervosa.

A equipe realizou uma verificação no automóvel e constatou que o carro portava placas clonadas e havia sido roubado em janeiro deste ano no Recife. Em seguida, foi realizada uma vistoria e encontrada a droga escondida no compartimento do porta-malas, conforme a PRF.

A mulher informou que havia sido contratada para entregar a maconha no Recife, mas não disse quem receberia a droga. Ela foi levada à delegacia de Polícia Civil de Caruaru e familiares foram buscar as crianças. (G1)