Maconha e chips são apreendidos dentro de marmita na cadeia de Serra Talhada

Policiais Militares da Guarda Patrimonial apreenderam uma porção de maconha, dois chips telefônicos e três litros de cachaça. O fato aconteceu na Cadeia Pública da cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu nessa quarta-feira (11), por volta das 18h30, no horário do jantar dos detentos, quando o policiamento de serviço naquele estabelecimento prisional após revistar uma marmita com comida, apreendeu os materiais ilícitos, os quais seriam entregues ao detento Fernando Rodrigues da Silva, vulgo “Mika”. A polícia ainda disse que os dois chips de telefone estavam envolvidos dentro da porção de maconha, em um fundo falso da marmita que seria entregue a “Mika”. O aguardente estava dentro de duas garrafas plásticas de refrigerante.

Após a apreensão, a Guarda Patrimonial acionou a central de operações do 14ºBPM que conduziu o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foram tomadas as providências de praxe.

Via Nayn Neto