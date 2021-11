Maconha e cocaínas são apreendidas dentro de ônibus no Agreste de PE

O veículo tinha saído de São Paulo e seguia em direção a Caruaru.

Na madrugada deste domingo (14), foram apreendidos 6kg de maconha e 1 kg de cocaína encontrados dentro de um ônibus, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O veículo tinha saído de São Paulo e seguia em direção a Caruaru.

A ação foi realizada por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE). O veículo tinha saído de São Paulo e seguia em direção a Caruaru.

Durante blitz no km 93 da rodovia, as equipes abordaram o veículo com diversas mercadorias. No bagageiro, foi encontrada uma caixa com seis tabletes de maconha e um de cocaína.

Segundo informações da PRF, no ônibus só havia um passageiro e o motorista, que se identificou como o proprietário do ônibus. O condutor afirmou que a mercadoria havia sido embarcada em São Paulo e seria entregue em Caruaru, mas alegou que não sabia que estava transportando droga.

O homem foi encaminhado, junto ao material, à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns e o ônibus recolhido pela ANTT por transporte interestadual irregular, além de estar em mau estado de conservação. Informações da Folha Pernambuco

Do Nayn Neto