Madeira apreendida pela PRF é doada para instituição social, em Salgueiro

A Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) doaram nessa segunda-feira (6) uma carga de 23 metros cúbicos de madeira, que havia sido apreendida pela PRF durante uma fiscalização na BR 116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A madeira será utilizada na construção de salas na Casa de Acolhimento São Francisco de Assis, instituição social mantida pela Diocese de Salgueiro.

De acordo com a PRF, no dia fiscalização o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, pois apresentou uma documentação da mercadoria com indícios de falsificação.

A Casa de Acolhimento São Francisco de Assis fica localizada próximo à BR 116. A instituição oferece assistência a pessoas que sofrem com a dependência química. (G1)