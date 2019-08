Na manhã dessa quarta-feira (7) uma mulher abriu o túmulo do filho no cemitério de Gameleira, na Mata Sul de Pernambuco. O bebê foi sepultado na terça (6).

Conforme testemunhas, a mãe voltou para o cemitério e retirou o corpo da criança do caixão. De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi levada à delegacia de Palmares para as medidas cabíveis. (G1)