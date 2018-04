Mãe adormece sobre bebê de menos de 1 mês e criança morre sufocada, diz polícia

Um bebê de 24 dias de vida morreu após supostamente ter sido sufocado nesse domingo (29) no distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a mãe do menino adormeceu sobre a criança, o que teria causado a morte.

Ainda segundo a polícia, a mulher dormiu na mesma cama em que a vítima estava e, durante a madrugada, se mexeu e ficou em cima do bebê. Ela só percebeu que a criança havia morrido pela manhã.

“O policiamento entrou em contato com a avó materna da vítima, que informou que a filha dela havia passado a noite ingerindo bebida alcoólica. A mulher confessou que, após beber, deitou-se na cama em que o menino estava dormindo e que, de forma involuntária, provavelmente acabou asfixiando a criança”, informou o delegado Julio.

A suspeita foi autuada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e será apresentada em audiência de custódia nesta segunda-feira (30). (G1)