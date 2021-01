Mãe de 21 anos é suspeita de matar filha de um ano e 11 meses a facadas

Um crime bárbaro chocou os moradores da Rua Lafaiete Coutinho, bairro São Pedro, em Barreiras, Oeste da Bahia. Uma mulher de 21 anos é suspeita de matar a facadas a própria filha de um ano e 11 meses, na madrugada desta quinta-feira (14/01). As informações são do Voz da Bahia.

De acordo com informações passadas pela polícia no local do crime, a mãe, identificada como Carla Eloise Aparecida Alves Silva, matou a criança com golpes de faca na barriga, deixando parte das vísceras para fora.

Informações do blog dão conta de que o pai havia passado a noite em um bar jogando baralho, e chegou em casa por volta das 2h da madrugada. Quando acordou, sua companheira pediu dinheiro para comprar pão e saiu de casa. Estranhando o fato de que a criança ainda não estar acordada, passava um pouco das nove horas, decidiu ir até o quarto quando então se deparou com a cena chocante.

Ainda segundo o site, o pai da criança chamou uma vizinha que trabalha na área da saúde, que em seguida acionou a Samu, mas a criança já estava morta há horas. A Polícia Militar foi chamada e isolou o local.

O local foi periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e a suspeita segue foragida. As investigações serão feitas pela delegacia da cidade.

