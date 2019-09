Mãe de aluna agride professoras de escola municipal em Salgueiro

Uma mulher de 39 anos, residente no Residencial Santo Antônio, agrediu duas professoras de uma escola municipal de Salgueiro por volta das 13h05 dessa sexta-feira, 21. Segundo a Polícia Militar, ela estava exigindo explicações porque a filha ainda não tinha chegado em casa.

O caso aconteceu na Rua Antonio Alves Conserva, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. As vítimas, de 23 e 36 anos, denunciaram que a mulher utilizou uma sombrinha para agredi-las e também as empurrou. A acusada foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro e assinou um TCO por agressão.

Via Blog Alvinho Patriota