Mãe De Isis Helena, Que Deu Fim À Vida Da Própria Filha, É Encontrada Morta Na Prisão, Detalhes São De Arrepiar; Vídeo!

Você se lembra do caso da pequena Isis Helena, que comoveu o Brasil em peso, a bebê foi morta pela própria mãe quando ainda estava com apenas um aninho de idade.

O caso chocou a todos, que estavam desesperados torcendo para que a bebê que foi dada como desaparecida no dia 2 de março de 2020, fosse encontrada com vida, o que infelizmente não aconteceu.

Isis Helena ainda usava fraldas, mamadeira e tomava remédio controlado quando desapareceu da casa de seus avós, onde morava com a mãe.

Mesmo que portadora de microcefalia, a menina era saudável e muito cheia de vida, e era paparicada por todos que a conhecia em tapira, no interior de S. Paulo.

Depois de muita procura e investigações, a polícia decidiu prender Jeniffer, mãe de Isis Helena, dias depois ela confessou autoria do crime e revelou onde estaria o corpo da neném.

Agora, o que eram ruim ficou ainda pior para Jennifer Natalia Pedro, que foi encontrada morta na prisão, segundo contou o jornalista Luiz Bacci, nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro.

De acordo com o comunicador da TV brasileira, a mãe de Isis Helena deve ter sido executada pelas detentas que dividia a sela com ela, as suspeitas é de que elas não perdoaram o fato de Jeniffer ter dado fim à vida da própria filha.

Do portaljatoba