Mãe denuncia filho após ser agredida e receber várias ameaças de morte em Serra Talhada

Uma mãe de 57 anos denunciou o próprio filho na noite dessa terça-feira (23), após ser agredida e receber várias ameaças de morte. O caso foi registrado no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher informou que constantemente é a agredia e a ameaçada de morte pelo seu filho, e nessa terça-feira ele ameaçou a mesma com uma faca tipo peixeira. Ainda de acordo com a PM, a genitora do agressor relatou que teve que sair da sua casa para evitar uma tragédia, e o deixou trancado.

O policiamento adentrou na residência e localizou o imputado deitado na cama com a faca sobre o seu peito.

Mãe e filho foram conduzidos até a delegacia local, onde o imputado foi autuado em flagrante delito.