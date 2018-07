Mãe denuncia filho após ser ameaçada de morte em Serra Talhada

Uma mulher de 54 anos denunciou o filho, de 27 anos, após ele ameaçá-la de morte. O caso de ameaça aconteceu na tarde do último sábado (14), no Centro de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima informou que seu filho consumiu drogas e bebida alcoólica e havia lhe ameaçado de morte. Foi encontrado com o imputado uma pequena quantidade de uma substancia parecida com maconha.

As partes foram encaminhadas a DPC para que fossem tomadas as devidas providências.