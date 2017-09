Mãe denuncia o próprio filho suspeito de tráfico de drogas em Serra Talhada

Uma mãe denunciou à polícia o próprio filho, um jovem de 22 anos, na manhã da última quinta-feira (31), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Após serem acionados pela Central de Operações, Policiais Militares do 14º BPM fizeram deslocamento até o bairro AABB, onde a genitora do imputado H. J. C. M., informou desconfiar que seu filho esteja envolvido com o tráfico de entorpecentes. Foi realizada uma revista no interior da residência, onde foi encontrada uma paranga de maconha e material plástico para fracionamento e embalagem da droga.

Durante a abordagem, o imputado chegou ao local, onde foi dada voz de prisão, sendo encaminhado à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.