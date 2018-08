Mãe denuncia que filha de 13 anos era estuprada por vizinho em Pernambuco

Uma adolescente de 13 anos era estuprada desde os nove pelo vizinho. A denúncia foi feita nessa segunda-feira (20), ao Conselho Tutelar do Bairro da Boa Vista, na área central do Recife. Os abusos foram descobertos após a irmã mais velha da vítima perceber que do seio da menina estava saindo leite, o que levanta a suspeita de uma gravidez.

A irmã questionou à garota se ela teve relações sexuais com alguém. Foi quando a menina relatou tudo que havia passado durante quatro anos. Dentre os relatos, ela conta que quando era mais nova o abusador dava dinheiro para que mantivesse em segredo o que acontecia.

A garota tem necessidades especiais por conta de uma paralisia cerebral que teve quando bebê. Segundo o conselheiro Tales Peter, o vizinho se aproveitava disto e da confiança que tinha da família, para levar a adolescente para casa dele durante as tardes, onde praticava o crime.

O homem, que tem 50 anos e é casado, teria sido flagrado uma vez pela esposa quando ela chegava do trabalho. Ainda segundo o conselheiro, “a mulher encontrou o marido e adolescente na cozinha, enquanto ele agarrava a vítima”. A garota ainda relatou que a esposa deu vários tapas no marido e a xingou com vários palavrões, mas nunca denunciou o crime.

Exames

Após tomar conhecimento do estupro, a mãe da vítima procurou as autoridades para denunciar o crime. A vítima foi encaminhada ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), onde será ouvida pela equipe técnica. Também serão feitos exames no Instituto de Medicina Legal (IML) que comprovarão o estupro e a possível gestação.

Do JC Online