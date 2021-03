Mãe dorme em cima de bebê e criança morre esmagada

Uma bebê de apenas 28 dias morreu esmagada após a mãe dormir em cima dela na última terça-feira (9), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). Despois de acordar e ver que a menina estava com o rosto sangrando, a mulher, de 33 anos, pediu ajuda para vizinhos e levou a vítima para ser socorrida na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Ressaca, no mesmo bairro onde a família reside. A criança teve ferimentos no nariz e na boca, chegou sem conseguir respirar e não resistiu.

Conforme a Polícia Militar de MG, os médicos tentaram reanimar a criança por cerca de 40 minutos, mas foi constatado que ela morreu por asfixia, além de ter tido um traumatismo craniano.

O caso é investigado pela 7ª Delegacia Especializada de Homicídios de Contagem. A mãe da bebê chegou a ser presa em flagrante e foi ouvida na delegacia. Mas após o pagamento de fiança estipulada, ela vai responder ao inquérito em liberdade, pelo menos no momento. Segundo a Polícia Civil, a mulher poderá responder por homicídio culposo. A equipe da perícia compareceu ao local dos fatos e realizou os primeiros levantamentos. O corpo da recém-nascida foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Belo Horizonte.

No primeiro depoimento, a mãe afirmou que teve uma briga com o pai da criança no último domingo, dia 7. O homem saiu de casa e a deixou cuidando de outras cinco crianças, além da recém-nascida, após tê-la agredido. Ainda na versão da mulher, na segunda-feira, dia 8, véspera do caso, ela resolveu fazer um churrasco com um casal de vizinho e comprou bebida alcoólica. O encontro aconteceu na casa dela, à noite. Os três consumiram cerveja e fumaram cigarros.

Ainda conforme a versão da mãe à polícia, por volta das 3h da madrugada de terça-feira, dia 9, os vizinhos foram embora e ela foi dormir. No entanto, a bebê começou a chorar e ela resolveu amamentar a filha para acalmá-la. Depois disso, a mulher afirma que não consegue lembrar o que aconteceu.

Ela acordou por volta das 10h e se deu conta que estava deitada sobre a filha. Ao ver o travesseiro e o rosto da menina com sangue, ela saiu correndo para fora da casa e pediu ajuda. Uma vizinha a acudiu e elas conseguiram uma carona para levar a menina para receber atendimento. Após o atendimento, os médicos da UPA chamaram a Polícia Militar para relatar a ocorrência.

Valedoitaúnas/Informações Extra