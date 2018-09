Mãe é detida após esfaquear filha durante briga no Agreste de PE

Uma mãe de 44 anos esfaqueou a filha, de 26, durante uma discussão em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na terça-feira (25). De acordo com a Polícia Militar, as mulheres estavam em casa, no bairro Santo Agostinho, quando no momento de uma briga, a mãe pegou uma faca peixeira e esfaqueou a jovem pelas costas duas vezes.