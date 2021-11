Mãe e filha são vítimas da Covid-19 em Santa Maria da Boa Vista

No último final de semana, dois óbitos pela Covid-19 comoveram os moradores de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do São Francisco. As vítimas foram mãe e filha que vieram a óbito com o intervalo de um dia.

No sábado (13), faleceu a técnica de enfermagem Maria Gorete Silva Santos, aos 54 anos, e no domingo (14), a mãe, Maria da Paixão Silva, aos 75 anos. As duas eram moradoras muito conhecidas em Santa Maria.

Maria Gorete veio a óbito após mais de 15 dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de Petrolina, no Sertão Pernambucano. Ela trabalhava na maternidade municipal há 32 anos.

A prefeitura do município publicou uma nota de pesar para os familiares das vítimas. “Pedimos a Deus que console os familiares, amigos e colegas de trabalho. Que o legado e o exemplo de força de Gorete permaneçam”, expressou. Informações Blog Alvinho Patriota

Do Nayn Neto