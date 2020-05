Mãe e filhas são detidas por suspeita de saque irregular do auxílio emergencial em PE

Uma mulher de 49 anos e as filhas de 30 anos foram detidas na madrugada dessa sexta-feira (8), em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. Elas admitiram que falsificavam documentos e conseguiam pessoas para solicitar o auxílio emergencial e outros benefícios.

O flagrante foi realizado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-423. O carro onde elas estavam foi parado pela PRF. Após os policiais perceberem que as mulheres entraram em contradição durante a abordagem, o carro foi vistoriado. No veículo foi encontrado o valor de R$ 21,6 mil, documentos com indícios de falsificação e diversos cartões bancários e de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

As mulheres foram encaminhadas junto com o dinheiro, os documentos e os cartões à delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, que irá investigar o caso. (G1)