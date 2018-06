Mãe e filho morrem em acidente na BR-116 em Salgueiro

Mãe e filho morreram nessa quinta-feira (7) em um acidente de trânsito no quilômetro quatro, da BR-116 em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 13h, o carro invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão cegonha. Os dois passageiros Maria Nair de Souza, de 67 anos, e José Antônio de Souza, de 41 anos, morreram no local.

O motorista do caminhão cegonha não se feriu. Os corpos das vítimas foram trazidos para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina para serem adotadas as providências legais. (G1)