Mãe e filho morrem em acidente na BR-232 no Sertão de Pernambuco

Uma mulher identificada como Maria José de Oliveira Dantas, 45 anos , e se filho Lucas Dantas, 15 anos , morreram em um acidente de moto na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, mãe e filho estavam em uma motocicleta quando bateram em um caminhão.

Ainda segundo a polícia, as vítimas morreram no local. O motorista do outro veículo foi apresentado na delegacia de Polícia Civil do município e após prestar esclarecimentos, foi liberado.