Mãe e filho são detidos com carro roubado e combustível irregular no Sertão de Pernambuco

Mãe e filho foram detidos na terça-feira (27) com um carro roubado e vários litros de combustível irregular em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, já havia um mandado de busca e apreensão no local em que os suspeitos foram encontrados.

Ainda segundo a polícia, com a dupla também foram apreendidas uma espingarda calibre 28 e munições calibre 38. Mãe e filho foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

A mulher pagou fiança e foi liberada, enquanto o homem irá passar por audiência de custódia nesta quarta (28). (G1)