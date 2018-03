Mãe e filho são suspeitos de matar homem a pauladas em Garanhuns

Um homem de 37 anos foi assassinado a pauladas na tarde da última sexta-feira (23) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Frei Damião, no bairro Cohab 3.

Ainda de acordo com a polícia, mãe e filho – de idades não divulgadas – são suspeitos de praticar o crime. Eles teriam brigado com a vítima. Segundo a PM, o filho imobilizou o homem e a mãe agrediu com pauladas.