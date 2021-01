Mãe e filho sertanejos tem bagagem extraviada em viagem pela Progresso

Todo cuidado com sua bagagem em viagens intermunicipais. O estudante Victor Douglas Veras Ribeiro e sua mãe, Ivoneide Veras, compraram um bilhete de Afogados da Ingazeira para Recife no dia 18 de janeiro, no horário das 13h15.

Uma das malas de Victor continha livros que ele usaria nos estudos na capital pernambucana.

O drama começou na parada no Derby. Lá foram entregar o comprovante numerado da bagagem. “O motorista foi logo rasgando o papel e depois é que foi procurar a bagagem. Foi quando não encontrou. Ficamos muito preocupados. Ele nos orientou a ir para a sede da empresa fazer um registro de ocorrência”.

No boletim feito na empresa, alegaram que o motorista Severino Almeida entregou a bagagem sem verificar a terceiros e na hora que recebeu o ticked para pegar a bagagem de Victor o rasgou, dando destino desconhecido e não encontrando a bagagem. A empresa não manteve novo contato com as vítimas.

Ivoneide informou ao blog que acionará a Progresso na justiça por danos materiais e pelo dano moral. “Espero que ninguém passe pelo que a gente passou. Nos causou um constrangimento e prejuízo muito grandes”, diz revoltada.

Do NillJúnior