Mãe é morta a tiros e bebê fica ferida no Agreste de PE

Uma mulher de 22 anos foi assassinada a tiros na noite dessa quinta-feira (15) em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ela estava com a filha de 1 ano e 11 meses no colo quando foi atingida pelos disparos.

Ainda segundo informações da PM, a menina levou um tiro de raspão e foi socorrida para o hospital municipal. A motivação e a autoria do crime não foram identificadas. O corpo da mãe foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru. A Polícia Civil investiga o crime. (G1)