Mãe é presa suspeita de matar filha de 10 meses em PE

Uma mulher de 25 anos foi presa suspeita de matar a filha de 10 meses na noite dessa quinta-feira (5) em Toritama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Novo Alvorecer.

Ainda segundo a PM, a mulher efetuou um disparo de arma de fogo contra a menina, identificada como Ágata. À TV Asa Branca, o delegado que estava de plantão, Flaubert Queiroz, informou que a mãe da criança estava em tratamento psiquiátrico, já que ela tem depressão.

Tanto a mãe da criança quanto o pai fugiram do local, mas depois de uma negociação eles decidiram se entregar. O marido da suspeita informou que iria levar a esposa para o hospital, conforme informou a polícia.

Em seguida, o pai da vítima “levou os policiais ao local onde ele havia jogado a arma do crime”, segundo a Polícia Civil. Além do revólver calibre 38, também foram apreendidas porções de maconha e cocaína.

O casal foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. No local, a mulher confessou o crime. Ela deve ser autuada por homicídio, enquanto o homem deve ser autuado por porte de arma de fogo e tráfico de drogas. O corpo da menina foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). (G1)