Mãe é suspeita de tentar vender filho recém-nascido e prematuro por R$ 2 mil no Agreste de PE

Uma mulher é suspeita de tentar vender o filho recém-nascido e prematuro por R$ 2 mil em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso ocorreu na terça (13), mas as informações foram repassadas nessa quarta-feira (14).

De acordo com o delegado Bruno Vital, da Polícia Civil, o bebê foi encontrado em casa junto com a irmã, de dois anos. As crianças estavam sozinhas e, até a publicação desta matéria, a mãe das vítimas não foi localizada.

Ainda segundo a polícia, a mulher era viciada em crack. Os irmãos foram acolhidos pelo Conselho Tutelar e levados para um abrigo municipal. (G1)