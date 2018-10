Mãe encontra maconha debaixo da cama do filho e aciona a polícia em Serra Talhada

Uma mãe de idade não revelada, acionou a polícia na tarde dessa segunda-feira (01), no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher informou que seu filho um adolescente de 17 anos, é usuário de drogas, e que havia encontrado embaixo da sua cama certa quantidade de maconha.

As partes foram conduzidas juntamente com o material apreendido á DPC local para as providências julgadas cabíveis.