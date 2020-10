Mãe flagra estupro da filha de 10 anos e homem é preso pelo crime, no Agreste de PE

A polícia prendeu na quinta-feira (29) um homem suspeito de estuprar uma menina de 10 anos, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi à casa da vítima falar com a mãe dela para alugar um local para ficar.

A mãe da menina saiu de casa por um breve momento. Na ocasião, o suspeito foi para o quarto com a criança e cometeu o crime. Durante todo o momento ele estava com uma faca na cintura. Após alguns minutos, a mãe voltou para residência e flagrou o homem com a filha no quarto.

Com a chegada da mãe da menina, o suspeito fugiu em direção a cidade de Santana do Mundaú, em Alagoas. A PM, em conjunto com os policiais militares de Alagoas, realizou buscas em veículos de transporte alternativo.

O homem foi encontrado na estrada de acesso entre os municípios de Correntes, em Pernambuco, e Santana do Mundaú, em Alagoas. Ele assumiu o crime e foi conduzido para a Delegacia Regional, onde foi autuado em flagrante.

Do G1