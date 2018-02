Mãe flagra filho sendo estuprado dentro de casa; pai é suspeito de cometer o crime há seis anos no Agreste de PE

Um aposentado de 70 anos é suspeito de estuprar o filho dele, de 16, dentro da casa onde moram na última sexta-feira (23) em Cortês, Mata Sul de Pernambuco. O crime ocorreu no Engenho Serrinha, zona rural do município. De acordo com a Polícia Militar, o idoso abusava do adolescente há seis anos.