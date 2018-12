Mães realizam campanha para bebês com microcefalia em Serra Talhada

O acompanhamento médico dos bebês que nasceram com microcefalia causada pelo vírus zika é essencial para o desenvolvimento das crianças. Quase metade das famílias, no entanto, têm enfrentado dificuldades para começar ou continuar o tratamento da síndrome congênita, de acordo com um relatório divulgado pelo Ministério da Saúde.

Com base nisso, um grupo de mães de bebês com microcefalia em Serra Talhada se reuniram para ajudar outras famílias que passam pelas mesmas dificuldades. A campanha pretende arrecadar doações de fraldas, alimentos, leite e produtos de higiene infantil para doar em cinco cidades do Sertão do Pajeú, Central e Itaparica.

O Jornal Desafio Online recebeu uma cartadas mães, que fala sobre a luta com os filhos portadores de microcefalia. Confira abaixo na íntegra a carta.

Síndrome congênita do zica vírus

Estamos aqui para contar sobre a luta que temos a mais ou menos 3 anos , que nos causou um verdadeiro “BAQUE ” microcefalia.

Quem vai além de um perímetro cefálico abaixo do normal , algumas crianças nem se quer fazer suas refeições por via oral , usam sonda ; Somos mães do cartão: SERRA TALHADA ,FÁTIMA (FLORES ), BELMONTE ,TRIUNFO ,FLORESTAS CARNAUBEIRA DA PENHA … Passamos pela mesmo dificuldades, pois as medicações são caras, os leites são especiais e ainda vem as consultas médicas e exames que grande parte acontece no Recife que ocorre a várias vezes no mês.

Temos um benefício social que não dá pra arca com metade das coisas de 1ª necessidade, pois tudo custa muito caro, e deixamos de trabalhar fora, para ser dor e cuidar deles que precisão exclusivamente de nós, não é fácil essa missão que recebemos com muito amor e cuidado, só que sempre precisamos de ajuda.

Sua ajuda nesse momento será muito importante, faça de parte desse Natal solidário ” faça a diferença”.

Desde de já agradecemos a sua doação, que Deus te abençoe grandemente.

Necessitamos muito de :

Faldas M , G, XG e XXG ,produtos de higiene infantil , leite fortine , ninho sem lactose e cesta básica