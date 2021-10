Magno Martins e sua possível candidatura ao Senado no Debate das Dez

Passando o feriadão imprensado em Afogados da Ingazeira, o jornalista Magno Martins estará nesta segunda-feira (11) no Debate das Dez, ancorado por esse jornalista, diretor da Rádio Pajeú.

Na pauta, o cenário estadual e a corrida para as eleições do próximo ano no Brasil. Outro tema, uma provável candidatura de Magno ao Senado. O jornalista fala sobre as especulações de que ele estaria disposto a disputar uma vaga ao Senado. Magno ja ensaiou disputar algumas vezes cargo eletivo.

O Debate vai ao ar às 10h na Rádio Pajeú, dentro do programa Manhã Total. Você pode ouvir e fazer perguntas sintonizando FM 99,3 e ligando para (87) 3838-1213, pela Internet no http://www.radiopajeu.com.br/portal/player.html ou no WhattsApp (87) 9-9956-1213.

Ainda pode ouvir o debate em celulares com Android, pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Basta procurar Pajeu e baixá-lo. Ainda em aplicativos como radios.net ou Tunein Rádio.

Do Nill Júnior