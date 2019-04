Maior chuva do ano no Sertão do Pajeú faz açudes sangrarem

A maior chuva do ano foi registrada em várias cidades da região do Sertão do Pajeú, em Pernambuco, na noite dessa quarta-feira (3). A água invadiu casas e alagou ruas. Na zona rural, algumas comunidades ficaram ilhadas.

Na comunidade de Covoadas, em Afogados da Ingazeira, a cheia do riacho impediu que alguns alunos voltassem para casa. Alguns chegaram a dormir no carro.

Em Afogados da Ingazeira, foram 63 mm de chuvas. No município de Iguaraci, choveu 120 mm; em Carnaíba, 33 mm. Também houve registro de chuvas em Tabira e Santa Terezinha.

O açude de Carnaúba dos Vaqueiros, que não sangrava há 15 anos, sangrou nessa quarta, assim como os reservatórios de Pintada e Carnaubinha. Na área rural, foram 140 mm de precipitação nas comunidades de Poço da Volta e Pajeú Mirim; 150 mm em Pintada; 130 em Santa Rosa de Ingazeira; 120 em Minador; 110 em Ibitiranga, entre outros.

As chuvas deixam os agricultores esperançosos para o inverno deste ano. A previsão para esta quinta-feira (4) é de que as chuvas continuem no Sertão do Pajeú.

Do NE10