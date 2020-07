Mais 1.714 casos e 53 óbitos por Covid-19 são confirmados; PE tem 88.466 infectados e 6.352 mortes

Pernambuco confirmou, nesse domingo (26), 1.714 novos casos da Covid-19. O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde apontou também o registro de mais 53 mortes. Com esses dados, o estado tem 88.466 confirmações do novo coronavírus e totaliza 6.352 óbitos, desde o início da pandemia, em março.

Ainda de acordo com o boletim, entre os casos confirmados neste domingo, 108 (6%) são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Os outros 1.606 casos (94%) são leves, ou seja, pacientes que não demandaram internamento hospitalar e que estavam na fase final da doença ou até mesmo já curados.

Do total de casos confirmados desde março, são 22.963 graves e 65.503, leves. Além disso, o boletim deste domingo registrou um total de 65.177 pessoas recuperadas da doença.

Deste total, 12.252 são de casos graves, que demandaram leitos no sistema de saúde, e 52.925 casos leves.

Os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por 181 municípios, além do arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes e outros Estados e países.

Mortes



As mortes confirmadas neste domingo são de 34 homens e 19 mulheres. Esses pacientes residiam nos seguintes municípios:

Afogados da Ingazeira (1), Araripina (2), Arcoverde (1), Bom Jardim (1), Buenos Aires (1), Cabo de Santo Agostinho (2), Camaragibe (1), Caruaru (4), Catende (1), Cupira (1), Flores (1), Frei Miguelinho (1), Goiana (1), Igarassu (2), Itamaracá (1), Ipojuca (1), Ipubi (1), Itapetim (1), Jaboatão dos Guararapes (7), Joaquim Nabuco (1), Jupi (1), Limoeiro (2), Olinda (3), Palmares (2), Panelas (1), Paulista (2), Pesqueira (1), Recife (5), São José da Coroa Grande (1), São Lourenço da Mata (1) e Triunfo (1), além de outro Estado (1).

As mortes registradas no boletim deste domingo, segundo o estado, ocorreram entre 12 de maio e 25 de julho. Desse total, 32 (60%) ocorreram de 12 de maio a 21 de julho.

As outras 21 (40%) ocorreram nos últimos três dias, sendo duas mortes no dia 23 de julho, 10, no dia 24 de julho e nove registradas, no sábado (24).

Os pacientes tinham idades entre 33 e 100 anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (1), 40 a 49 (3), 50 a 59 (7), 60 a 69 (10), 70 a 79 (12), 80 anos ou mais (20).

Quarenta desses pacientes que tiveram morte confirmada apresentavam doenças pré-existentes. Foram confirmadas as seguintes comorbidades:

doença cardiovascular (18), hipertensão (18), diabetes (17), obesidade (5), tabagismo/histórico de tabagismo (5), doença renal (5), doença respiratória (3), histórico de AVC (2), etilismo (2) e doença pulmonar (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um paciente não tinha comorbidades relatadas e os demais estão em investigação. (G1)