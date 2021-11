Mais 165 mil doses da Astrazeneca/Fiocruz chegam a Pernambuco

Imunizantes serão utilizados para segunda dose na população que ainda não completou o esquema vacinal

As vacinas serão utilizadas para segunda dose na população em geral que ainda não completou o esquema vacinal. Já foram aplicadas 13.300.312 doses de vacinas contra a Covid- 19 nos pernambucanos desde o início da campanha de imunização no Estado, no dia 18 de janeiro de 2021.

Do início da campanha até o momento, Pernambuco já recebeu 15.722.863 doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, foram 5.044.420 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz, 4.287.253 da Coronavac/Butantan, 6.217.380 da Pfizer/BioNTech e 173.810 da Janssen.

DO Nayn Neto