Mais 20 escolas estaduais de Pernambuco são integradas ao programa de tempo integral, escola de Serra Talhada está na lista

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação (SEE), divulgou, nessa segunda-feira (11), a ampliação do programa de educação em tempo integral de Pernambuco para o ano letivo de 2018.

Mais 20 escolas da Rede Estadual serão integradas ao programa. Dessas, três se transformarão em Escolas Técnicas Estaduais (ETE) e duas funcionarão em tempo integral com dois turnos. A novidade foi divulgada durante coletiva de imprensa, realizada na sede da pasta, no bairro da Várzea, no Recife.

Pernambuco terá o modelo de escola em tempo integral com dois turnos. Funciona assim: o primeiro turno conta com atividades das 7h às 14h e o segundo turno das 14h30 às 20h40. É mais vantagem para os estudantes, que terão uma oferta maior de vagas para aprender mais, além de escolher o melhor horário de adaptação.

NOVAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL 2018:

Escola Pompeia Campos – Recife

Escola Vidal de Negreiros – Recife

EREM Ginásio Pernambucano (unidade Cruz Cabugá) – Recife

Escola Guedes Alcoforado – Olinda

Escola Saturnino de Brito – Jaboatão dos Guararapes

Escola Maria do Céu Bandeira – Moreno

Escola Costa Azevedo – Catende

Escola Creusa de Freitas Cavalcanti – Macaparana

Escola Professor Vicente Monteiro – Caruaru

Escola Professora Jandira de Andrade Lima – Limoeiro

EREM Manoel Gonçalves de Lima – Cumaru

Escola Solidônio Leite – Serra Talhada

Escola Estadual Pau Brasil – Santa Maria da Boa Vista

Escola João de Deus – Petrolina

Escola Estadual São Gonçalo – Petrolina

NOVAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL COM DOIS TURNOS

Escola Pintor Manoel Bandeira – Olinda

Escola Alberto Torres – Recife

ESCOLAS DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO QUE SERÃO TRANSFORMADAS EM ESCOLAS TÉCNICAS

EREM Porto Digital (ETE Porto Digital) – Recife

EREM José Joaquim da Silva Filho (ETE José Joaquim da Silva Filho) – Vitória de Santo Antão

EREM Escola Maria Emília Cantarelli (ETE Escola Maria Emília Cantarelli) – Belém do São Francisco