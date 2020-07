Mais 44 pessoas testam positivo para Covid-19 em Serra Talhada e total de casos chega a 678

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram registrados mais 44 casos positivos de Covid-19 nessa sexta-feira (03/07), sendo 24 pacientes do sexo feminino e 20 do sexo masculino, totalizando 678 casos confirmados no município. Não houve registro de óbito nas últimas 24h.

Foram realizados hoje 118 testes rápidos no Laboratório Municipal, com 39 resultados positivos. Os outros 05 positivos foram confirmados pelo Lacen-PE. O número de casos suspeitos caiu para 45 e o de casos descartados subiu para 2.652.

Entre os casos confirmados, o município tem 457 pacientes recuperados, 205 em tratamento domiciliar e 05 em leitos de internamento, estando um paciente entubado e 04 estáveis. Outros cinco pacientes considerados suspeitos também estão internados com quadro de saúde estável.

Em relação aos profissionais de saúde contaminados, 36 estão recuperados 15 em isolamento domiciliar monitorado.

O boletim diário, portanto, fica com 678 casos confirmados, 45 casos suspeitos, 457 recuperados, 2.652 descartados e 11 óbitos.

CASOS CONFIRMADOS:

ZONA URBANA

Cohab/Tancredo Neves (53)

Bom Jesus (66)

Cagep (23)

IPSEP (125)

Caxixola (11)

São Cristóvão (98)

Borborema (08)

Vila Bela (29)

Alto da Conceição (24)

AABB/Várzea (85)

Centro (70)

Malhada Cortada/Baixa Renda (12)

Universitário (09)

Mutirão (13)

Nossa Senhora de Fátima (02)

ZONA RURAL

Fazenda Icós (01)

Barra do Exú (10)

Varzinha (11)

Sítio Conceição de Cima (03)

Lagoa da Pedra (01)

Caiçarinha da Penha (03)

IPA (01)

Fazenda Joazeiro (01)

DNOCS (03)

Sítio Poço Escuro (05)

Fazenda Saco – IPA (03)

Fazenda Cacimbinha (02)

Fazenda Cajuí (01)

Sítio Bonsucesso (02)

Vila Santa Rita (03)