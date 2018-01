Mais da metade de estupros em 2017 foram no interior de Pernambuco

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) divulgou dados preocupantes sobre o números de casos de estupro no Estado. Em 2017 foram registrados 2.134 estupros, sendo que 1.085 destes aconteceram no interior.

Um dos municípios que apresentam os maiores aumentos é Caruaru, no Agreste do Estado. Segundo a SDS, a cidade registrou 82 casos de janeiro a dezembro de 2017. No mesmo período de 2016 foram 59 casos, o que significa um crescimento de 38,9%.

A secretária de Política para as Mulheres de Caruaru, Perpétua Dantas, orienta que as vítimas devem denunciar os abusadores: “Tem que denunciar. Muitas vezes está com dúvida, está insegura, procura a Secretaria da Mulher”.

Da Rádio Jornal