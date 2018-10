Mais de 1,2 mil PMs embarcam para reforçar segurança das eleições no interior de Pernambuco

Três grupos com 1.850 policiais militares são enviados, nesta sexta-feira (5), para reforçar a segurança durante o primeiro turno das eleições em cidades do interior de Pernambuco, A votação acontece no domingo (7). As urnas eletrônicas também começaram a ser distribuídas para os 3.200 pontos de votação do estado.

O primeiro e embarque aconteceu às 9h30 desta sexta (5), saindo do Quartel do Comando Geral, no bairro do Derby, na área central do Recife. São enviados 1.200 policiais militares para o Agreste e Sertão do estado.

À tarde, outro grupo com 350 policiais segue enviado do Recife para a Zona da Mata e Agreste de Pernambuco. E o terceiro grupo, com 300 policiais, embarca de Petrolina para outras cidades do Sertão.

Urnas eletrônicas

Teve início na terça-feira (4) o processo de distribuição das 23 mil urnas eletrônicas que serão usadas no primeiro turno das eleições 2018 em Pernambuco, no domingo (7). Ao total, são usados 350 caminhões de transporte para levar as urnas até os 3.200 pontos de votação localizados em 184 municípios do estado.