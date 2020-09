Mais de 160 municípios de Pernambuco estão na Etapa 8 do plano do Governo; Serra Talhada está na lista

A partir de hoje, a maioria dos municípios de Pernambuco estão na Etapa 8 do Plano de Convivência com a Covid-19, o que significa a chegada ao nível 2 de risco da pandemia – fase que antecede às novas condições de normalidade no convívio social.

Apenas duas Gerências Regionais de Saúde (Geres), de Ouricuri e de Afogados da Ingazeira, no Sertão, ainda não vão avançar para a Etapa 8, passam da Etapa 6 para a 7. Com a autorização do Governo do Estado, 162 municípios vão ficar na Etapa 8, em que já estão a Região Metropolitana do Recife (RMR), as Zonas da Mata Norte e Mata Sul e algumas cidades do Agreste.

As Geres que passam hoje da Etapa 7 para a 8 serão: a Geres 5, com sede em Garanhuns, no Agreste, e as Geres 6, 7, 8 e 11, com polos nas cidades de Arcoverde, Salgueiro, Petrolina e Serra Talhada, respectivamente, no Sertão. Essa mudança de fase permite ampliar a carga operacional dos escritórios para 100% e reabrir museus e espaço de exposição com novos protocolos.

Nas Geres de Ouricuri e Afogados da Ingazeira, no Sertão, que avançam para a Etapa 7, os shoppings passam a funcionar até as 22h e os serviços de alimentação, que incluem restaurantes e lanchonetes, podem funcionar das 6h às 22h.

Os protocolos estão disponíveis no site www.pecontracoronavirus.pe.gov.br. A expectativa do Governo é, em breve, colocar todas as regiões do Estado no nível 2 de riso da pandemia.

Da Folha de PE