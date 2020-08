Mais de 178 mil pessoas tinham dificuldade para pagar dívidas antes da pandemia, diz Banco Central

Uma pesquisa do Banco Central apontou um problema que atingiu mais de 4 milhões de brasileiros: o endividamento de risco. Antes da pandemia, 178,9 mil pessoas, em Pernambuco, tinham dificuldades para pagar o que deviam a instituições financeiras, o que equivalia a 5,2% da população.

Após o impacto do novo coronavírus na economia, a situação ficou ainda mais complicada. O Procon de Pernambuco alerta que metade das pessoas que tem procurado o órgão quer tratar de problemas no próprio bolso. Foram 1.925 atendimentos realizados entre março e junho deste ano.

Segundo o Banco Central, é considerado endividado de risco quem se enquadra em, ao menos, dois pré-requisitos. Um deles é se manter há mais de três meses inadimplente. Outra característica é o uso de três linhas de financiamento, como cheque especial, crédito não consignado e rotativo do cartão.

Além disso, o endividado de risco tem o comprometimento de mais da metade da renda com os débitos e, caso consiga pagar, ficará sem recursos para usar, entrando na linha de pobreza. Esse limite é de R$ 440.

A pesquisa mostrou, ainda, que o endividado de risco tem média salarial de R$ 2 mil a R$ 10 mil. “Quanto mais idoso, o problema é maior”, afirma Luís Mansur, chefe de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central.

Ainda segundo o estudo, até 2019, 398 mil moradores de Pernambuco tinham renda comprometida com as dívidas. Além disso, 94 mil pessoas no estado estavam com a renda disponível abaixo da linha de pobreza.

O Banco central alerta que para quem está em situação financeira complicada, há agravantes: cheque especial e rotativo do cartão de crédito.

Para quem precisa superar esses problemas, a saída, disse a instituição, é necessário prestar a atenção nos valores cobrados e fazer o possível para entrar em renegociação.

“O ideal buscar uma linha com juros menores. Uma saída é a linha de crédito pessoal. A pessoa paga esse crédito com juros menores”, observa Mansur.

Desde março, com a paralisação da economia, a situação de muita gente ficou ainda pior, em comparação com o retrato mostrado pela pesquisa do Banco Central.

Trabalhando com eventos, Luís Fabiano do Nascimento viu o negócio desmoronar. Sem crédito, teve que apelar para a renegociação a dívida do cartão. “Tive que fazer a renegociação para manter a empresa funcionando. Tive que conseguir capital de giro”, comentou.

Mesmo com a possibilidade de renegociação, é necessário ficar atento para os valores. A dona de casa Elizete Rafael de Melo teve que recorrer ao Procon de Pernambuco, já que, na renegociação, o valor cobrado pela operadora de cartão de crédito ficou muito alto para a renda dela.

“Eu vou tirar da onde? deixar de comer pra pagar essa dívida? Fiz acordo, mas nem me toquei que isso iria me quebrar”, declarou.

Após a reabertura para atendimentos presenciais, em 13 de julho, o Procon de Pernambuco está recebendo uma grande demanda de pessoas que ficaram com problemas financeiros por causa da pandemia.

De acordo com o gerente jurídico do órgão de defesa do consumidor, Ricardo Faustino, as principais demandas são problemas com cartão de crédito.

“Orientamos as pessoas a procurar as administradores para renegociar. Eles devem solicitar a audiência de conciliação”, afirmou.

Por causa da pandemia, o Procon de Pernambuco teve que suspender os mutirões de renegociação para endividados de risco, ou superendividados.

“Estamos tratando do assunto para tentar retomar esse programa, mas como reúne muita gente, é preciso ter cautela por causa das aglomerações”, comentou. (G1)