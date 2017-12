Mais de 3 mil pés de maconha são erradicados em Betânia. Delegacia de Serra Talhada ficará responsável pelas investigações

Uma ação conjunta do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e Polícia Federal erradicou cerca de 3,6 mil pés de maconha nesse domingo (10) no Sítio Pipoca, localizado às margens do Riacho do Navio, na zona rural de Betânia, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de ser proprietário do plantio fugiu após perceber a chegada do efetivo. Os pés da droga foram erradicados e incinerados. Uma amostra da maconha foi separada para ser entregue na Delegacia de Serra Talhada, que ficará responsável pelas investigações.

