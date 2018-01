Mais de 30% dos eleitores faltam cadastrar biometria em oito das 30 cidades de Pernambuco onde há o procedimento

Dos 30 municípios pernambucanos onde ocorre o cadastramento biométrico no ciclo 2017-2018, oito cidades aguardam mais de 30% dos eleitores realizarem o procedimento, que identifica o eleitor pelas impressões digitais. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), o baixo comparecimento do eleitorado preocupa em quatro localidades, sendo três no Grande Recife (São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho e Camaragibe) e um da Zona da Mata Sul (Ribeirão), todas com o mesmo prazo de encerramento: dia 27 de março de 2018.

Segundo dados divulgados pelo TRE-PE nesta quinta-feira (11), a situação mais crítica se encontra no Cabo, onde faltam 58,43% dos eleitores fazerem o cadastramento. No município, 96.761 dos 162.214 eleitores foram cadastrados. Em seguida, vem a cidade de Ribeirão, onde 19.282 dos 32.264 eleitores realizaram o procedimento, o que equivale a 59,55%.

Em terceiro lugar nos percentuais mais baixos do cadastramento da impressão digital, aparece Camaragibe, onde, dos 122.313 eleitores, 74.951 compareceram ao cartório eleitoral, correspondendo a 60,37%. A lista continua com São Lourenço da Mata, que cadastrou 51.250 dos 79.339 eleitores, o que representa 63,45%.

A pouca procura pelo cadastramento biométrico também é registrada nos municípios de Gameleira, na Zona da Mata Sul, onde 64,98% dos eleitores tiveram a biometria cadastrada; em Carpina, na Zona da Mata Norte, com 65,53% de eleitores atendidos; Lagoa do Carro, também na Mata Norte, com 67,46%; e São José do Egito, no Sertão, com 68,47%.

O eleitor que não fizer o cadastramento biométrico terá o título cancelado e não poderá votar nas eleições de outubro de 2018, quando serão escolhidos presidente, senadores, deputados estaduais e federais, além de sofrer outras punições. “Ele também não vai poder se candidatar a nenhum cargo eletivo; caso seja aprovado em concurso público, não vai poder assumir cargos públicos; em universidades públicas, dificilmente vai conseguir a matrícula porque será exigida a quitação do documento eleitoral”, explica Eduardo Lucas, coordenador de biometria do TRE-PE.

O agendamento para o cadastramento biométrico é feito no site do TRE-PE. O Tribunal orienta que o eleitor faça o agendamento, mas informa que faz o atendimento mesmo sem marcação prévia – a pessoa pode ter que aguardar um pouco mais do que quem agendou, mas será atendida.

Confira a relação dos municípios pernambucanos que estão com cadastramento biométrico:

Cadastro biométrico em PE Município Eleitores cadastrados Prazo Tracunhaém 88,73% 26/01/2018 Pombos 88,71% 28/02/2018 Buenos Aires 88,53% 12/01/2018 Machados 85,93% 16/02/2018 Vertente do Lério 84,38% 26/01/2018 Agrestina 80,73% 27/03/2018 Belém de São Francisco 80,22% 27/03/2018 São José do Belmonte 79,82% 27/03/2018 Casinhas 79,66% 27/03/2018 Riacho das Almas 79,43% 27/03/2018 Exu 79,20% 27/03/2018 Barra de Guabiraba 77.77% 09/02/2018 Sairé 76,49% 27/03/2018 Cortês 76,38% 26/01/2018 Chã de Alegria 75,30% 09/02/2018 Xexéu 73,84% 26/01/2018 Frei Miguelinho 73,43% 02/03/2018 Triunfo 73,16% 27/03/2018 Surubim 73,02% 27/03/2018 Bodocó 73,01% 27/03/2018 Flores 72,37% 27/03/2018 Mirandiba 70,68% 27/03/2018 São José do Egito 68,47% 27/03/2018 Lagoa do Carro 67,46% 27/03/2018 Carpina 65,53% 27/03/2018 Gameleira 64,98% 27/03/2018 São Lourenço da Mata 63,45% 27/03/2018 Camaragibe 60,37% 27/03/2018 Ribeirão 59,55% 27/03/2018 Cabo de Santo Agostinho 58,43% 27/03/2018