Policiais militares erradicaram um plantio de 5.500 pés de maconha (5), na Zona Rural de Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco. A operação foi do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior com apoio da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM).

Toda a droga foi incinerada, exceto uma amostra do entorpecente, que foi levada para delegacia para adoção das medidas necessárias. (G1)