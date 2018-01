Mais de 50kg de maconha pronta para o consumo são apreendidos no Sertão de Pernambuco

Foram apreendidos 51 kg de maconha pronta para o consumo, no povoado do Murici, no município de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2º CIPM), a droga foi encontrada na noite da última segunda-feira (15) após uma abordagem feita em um veículo suspeito. O motorista, Marcos Pereira da Silva, de 36 anos, confessou que teria escondidos 50 pacotes de maconha na estrada do massapê, localizada na localidade.

A maconha seria transportada para Recife. Segundo a polícia, foi constatado ainda que o veículo usado no crime era clonado e possuía uma queixa de furto/roubo na cidade de Camocim de São Félix, em Pernambuco.

A droga foi recolhida e o suspeito foi preso. A ocorrência foi encaminhada a Delegacia da Polícia Federal de Salgueiro.

Do G1 Petrolina