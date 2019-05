Mais de 7 mil quilos de maconha são apreendidos e erradicados cerca de 2 mil pés da erva no Sertão de PE

Um plantio de maconha foi localizado na manhã dessa segunda-feira (27), no sítio Pereiros em Parnamirim, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), aproximadamente dois mil pés da erva em fase de colheita foi erradicado e incinerado. Também foram apreendidos 7.870 kg da droga pronta para o consumo.

Segundo a polícia, foi apreendido 5.220 kg da erva pronta para o consumo com Geraldo Cicero da Silva e 375g de semente. Enquanto que com Emerson Cosme da Silva foi apreendido 2.650 Kg de maconha pronta para o consumo e uma motocicleta sem documento.

Geraldo Cicero da Silva, 36 anos; Emerson Cosme da Silva, 22 anos, Jairon Ramon Alves de Souza, 26 anos, foram conduzidos a 194ª delegacia de Polícia Civil em Parnamirim e autuados em flagrante delito. (G1)