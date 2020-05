Mais de 800 estabelecimentos já foram fechados desde o início da quarentena em Pernambuco

Nos três primeiros dias da quarentena em cinco municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR), 3.381 estabelecimentos foram fiscalizados, entre comércios, bares, restaurantes e similares.

Apenas no final de semana, 827 responsáveis por estabelecimentos que funcionavam de maneira irregular no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata e Camaragibe fecharam as portas amigavelmente, após orientação de bombeiros militares, policiais militares e órgãos como Vigilância Sanitária e Procon (estaduais e municipais). Outros sete estabelecimentos tiveram que ser fechados coercitivamente.

Quase nove mil pessoas receberam orientações de como proceder durante esse período de isolamento social mais rígido. E, no trânsito, os pontos de fiscalização já abordaram 5.793 veículos, em pontos nas cinco cidades onde está em vigor o decreto estadual da quarentena. Houve três TCOs instaurados em delegacias de Polícia Civil por descumprimento dos decretos estaduais contra a pandemia.

Da Folha de PE